Зеленский ответил, когда последний раз общался с Миндичем

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не общался с бизнесменом Тимуром Миндичем с самого начала расследования о коррупции в сфере энергетики.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

В разговоре с агентством президент Украины отметил, что не общался с Миндичем с тех пор, как было объявлено о коррупционном расследовании в сфере энергетики.

«Самое важное — это приговоры для тех, кто виноват. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 10 ноября сотрудники НАБУ провели обыски у бизнесмена и совладельца «Квартал 95» Тимура Миндича. Сам Миндич за несколько часов до этого покинул Украину. В Госпогранслужбе заявили, что не имеют доступа к информации о выезде бизнесмена.

Зеленский подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурантов дела о коррупционной схеме в «Энергоатоме».