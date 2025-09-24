Зеленский ответил, когда США будут готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но только после окончания войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Трудно объяснить по-английски, когда я не хочу делиться всем, и поэтому я пытаюсь объяснить. Мы понимаем, что президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после окончания этой войны», — сказал глава государства.

Журналисты поинтересовались, как будут выглядеть эти гарантии. Зеленский ответил, что пока нет конкретных деталей на бумаге, однако работа над ними начнется уже в конце сентября.

«Мы будем работать над некоторыми видами этого, иногда над дронами, иногда над некоторыми видами оружия, что нам нужно для гарантий безопасности… Это будет не через месяц, два или три. Благо, наши команды будут работать в конце этого месяца», — резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли предоставлять США Украине гарантии безопасности, подобные гарантиям Европейского Союза.

Мы ранее информировали, что Трамп заявил, что Украина должна вернуть начальные границы, а у России есть «большие экономические проблемы».