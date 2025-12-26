Зеленский ответил, когда в Украине могут появиться войска партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Владимир Зеленский сказал, что войска партнеров государства из «коалиции желающих» могут появиться на территории Украины только после прекращения огня или окончания войны. В состав коалиции входят 30 стран.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос журналистов.

«Что касается контингента, защиты в небе, на море, на земле. Я об этом говорил: есть у нас договоренности с партнерами. Небольшие детали остались», — сказал президент Украины.

Он отметил, что в принципе, сам договор о «коалиции желающих» есть уже, однако он еще не подписан.

«Подписание его и размещение любого личного состава других стран, те или иные средства защиты, — все это будет только после прекращения огня. «Коалиция желающих» работать будет только в момент ceasefire (прекращения огня — ред.). Это означает просто ceasefire или окончание войны», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в договоре есть все детали, какие страны и на что готовы. Президент напомнил, что в «коалицию желающих» входят 30 государств. Детали глава государства пообещал сообщить позже.

К слову, по данным издания Axios, Россия впервые выразила готовность к прекращению огня в войне для проведения в Украине референдума об условиях будущего мирного соглашения. Сейчас обсуждаются сроки перемирия (Украина предлагает 60 дней) и вопрос контроля над Запорожской АЭС. Американские чиновники отмечают, что за последние две недели дипломатия продвинулась больше, чем за весь предыдущий год.

Заметим, в середине декабря глава МИД России Сергей Лавров пригрозил, что Москва ответит на любое решение об отправке иностранных военных контингентов в Украину. По его словам, ответ «уже готов».