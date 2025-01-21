Зеленский ответил, может ли Иран отправить свои войска против Украины

Иран поставляет России "Шахеды" и баллистические ракеты, но отказывается признавать официально.

Хотя на данный момент нет конкретных подтверждений, что иранские военные напрямую воюют против Украины, Иран уже активно участвует в конфликте.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме.

Он напомнил, что Иран поставляет России дроны, которые используются для ударов по украинским гражданским объектам, в частности, больницам и школам.

"Я считаю, в принципе, что глобально Иран уже вовлечен в эту войну. После того, как они начали наносить нам удары, по нашей гражданской инфраструктуре и убивать наших людей", — подчеркнул президент.

Также, по словам Зеленского, Иран предоставляет России лицензию на производство дронов, убивающих мирных людей.

Напомним, Зеленский призвал Европу не забывать, что нет океана, который отделял бы европейские страны от России.

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