Зеленский ответил, может ли Украина рассчитывать на "ядерный зонтик"

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос ядерного оружия или распространение так называемого ядерного зонтика в Украине не находится в повестке дня переговоров с партнерами.

Об этом глава государства рассказал украинским журналистам.

"О ядерном оружии речь не идет", - подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о возможных гарантиях безопасности со стороны Великобритании и Франции.

По словам Зеленского, Украина вместе с европейскими партнерами и Соединенными Штатами обсуждает более широкий комплекс гарантий безопасности. Речь идет как о защите континента в целом, так и о конкретных направлениях обороны Украины.

"Мы обсуждаем и континент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек - противовоздушная оборона, а также усиление нашей армии", - сказал президент.

Отдельно он отметил важность финансовой поддержки украинских военных.

"А также финансирование дополнительно для личного состава. Это для нас очень важно для наших бригад. Комплектованность этих бригад была высокого процента", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня в Украине. Кроме того, США пообещали поддержку Украины в случае нового нападения РФ.