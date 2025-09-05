Зеленский ответил на нападки Кремля о "нежелании мира" Украиной

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин не хочет прекратить начатую в Украине войну. Именно поэтому отказывается от разных шагов на пути к миру. В частности, предложения президента США Дональда Трампа. Чего не скажешь об Украине.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому каналу TBN, сообщает "Укринформ".

"Я не хочу давать Путину ни одного процента, чтобы можно было сказать, что из-за Украины мы не можем иметь мира", - подчеркнул глава государства.

Он акцентировал на том, что Киев поддержал все идеи Трампа - переговоры в Стамбуле, требование о прекращении огня и заключении мирного соглашения, проведении трехсторонних или двусторонних переговоров. Впрочем, Путин отказывается от всех этих шагов.

"Путин пытается купить паузу в санкционной политике... Пытается манипулировать, найти время, используя разные причины, почему Соединенные Штаты должны немного подождать, не оказывать такого давления", - объяснил Зеленский и назвал главу Кремля "потенциальным лжецом".

По его словам, для России США – "это враг в любом случае". Москва, подчеркнул президент, "уважает силу, которой обладают Штаты, но не ценности", а также очень боится Вашингтона.

Заметим, ранее Зеленские заявили, что Российская Федерация не заинтересована в заключении мирного договора. Единственное условие, при котором Кремль согласится на мирный договор – это серьезное военное поражение.

Напомним, 5 сентября во время Восточного экономического форума диктатор Владимир Путин поразил циничным обещанием о мире с Украиной . Он заявляет, мол, иностранные войска не нужны миру. Ведь, по его словам, Москва будет "уважать" гарантии безопасности и - "соблюдать мирные договоренности".