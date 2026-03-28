Зеленский ответил на обвинения Рубио во "лжи" относительно вывода войск с Донбасса и гарантий США

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения госсекретаря США Марко Рубио во «лжи» относительно требований Вашингтона вывести украинские войска с Донбасса для получения американских гарантий безопасности.

Он подробно объяснил свои слова во время онлайн-брифинга с журналистами.

Зеленский подчеркнул, что Россия ультимативно требует вывода украинских войск со всей территории Луганской и Донецкой областей, называя это условием для прекращения войны. При этом США заявляют, что предоставят гарантии безопасности только после завершения войны.

«Это звучит абсолютно прямо, что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до ceasefire (прекращения огня — ТСН.ua), не до окончания войны, а после того, как наши войска выйдут из Донбасса, что является условием окончания войны [Россией]. Именно в таком формате мы сможем получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки», — пояснил украинский президент.

Гарантии безопасности после окончания войны

Зеленский напомнил, что во время разговоров с президентом США Дональдом Трампом и его командой неоднократно говорил о том, что Украина хочет подписать гарантии безопасности до окончания войны.

«Они [гарантии безопасности] были почти готовы. Но американская сторона сказала: нет, это будет сделано только в момент окончания войны. Я сказал, что они действовать не будут, бояться здесь нечего. Они действовать будут, когда Конгресс проголосует, а Конгресс будет голосовать уже после окончания войны. Но тем не менее нам сказали, что вопрос не в том, когда это вступает в силу, а вопрос в том, когда эти гарантии нам дают. Гарантии нам даются именно после того, как мы выйдем из Донбасса — это условие на сегодня окончания войны», — сказал он.

Было ли давление от США

Украинский президент добавил, что американская сторона могла неправильно понять его слова.

«Я ничего никому не врал и не имею такой, честно говоря, традиции. Просто, может, воспринялось это так, что американцы на нас давят, чтобы мы выходили [из Донбасса] и только тогда дадут гарантии. Я не говорю, что они на нас давят. И никогда это не говорил ни публично, ни по-другому. Мы и так понимаем, все, что происходит», — отметил он.

«Аппетиты» России не увеличились

Зеленский добавил, что помнит все ультиматумы от российской стороны, и, по его словам, «аппетиты» Кремля не увеличились.

«Я помню все их условия. Поэтому посмотрим, что будет. Посмотрим, в каком состоянии будет продолжение наших переговоров. Главное, на мой взгляд, не сдаваться и продолжать диалог, реагировать, зеркально отвечать на все удары так же на все их заявления иметь свою позицию», — подытожил он.

Почему Рубио обвинил Зеленского во «лжи»

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио официально опроверг информацию о том, что американская сторона выдвигает Владимиру Зеленскому требование вывести войска с Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

«Это ложь… Обидно, что он это сказал, потому что знает, что это неправда! Ему не это сказали», — заявил Рубио.

Ранее Зеленский заявил, что администрация Дональда Трампа предлагает Украине вывести войска из части Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Он отметил, что считает такой шаг опасным, ведь он создает серьезные риски для безопасности Украины и Европы в целом.

В Кремле заявили, что «положительно восприняли» слова президента Украины. Мол, «он наконец-то все понял».

Напомним, Россия пытается заставить Украину оставить Донбасс, используя косвенное политическое давление и возможные неофициальные договоренности с президентом США Дональдом Трампом.