Зеленский ответил на пасхальное перемирие Путина: Украина готова к зеркальным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал объявленное российским диктатором Владимиром Путиным так называемое пасхальное перемирие, которое, по сообщениям, продлится около полутора суток.

По словам Зеленского , Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам и еще раньше предлагала прекращение огня во время Пасхальных праздников.

"Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру", — подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что Украина заинтересована не только в коротких паузах в боевых действиях, но и в реальном и длительном прекращении огня.

Зеленский добавил, что у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи, если там действительно готовы к деэскалации.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Кремлю новое предложение по перемирию «хотя бы на Пасху».

Сегодня, 9 апреля, во время разговора с журналистами Зеленский заявил, что Москва до сих пор не дала ответа на инициативу Украины по прекращению огня на период пасхальных праздников.

В четверг, 9 апреля, в Кремле заявили, мол, пока диктатор Путин не принимал решений о пасхальном перемирии.

Офицер батальона "Свобода", экснардеп Андрей Ильенко напомнил, что РФ игнорировала предыдущие так называемые перемирия. Потому влияния на поле боя от него не будет.

Заметим, что в прошлом году диктатор Путин все же согласился на «пасхальное перемирие» , которое должно было продолжаться с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. Однако, по словам наших военных, на фронте кардинально ничего не изменилось и на Пасху раздавались выстрелы и были вражеские штурмы.