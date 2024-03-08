Зеленский ответил на предложение Эрдогана пригласить Россию на мирный саммит

Турция заявила о готовности принять у себя мирный саммит по поводу войны в Украине, но также хочет пригласить представителей РФ.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил, что Турция изначально российской агрессии пытается сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт на основе мирных переговоров.

"Мы готовы принять мирный саммит, к которому привлекут и Россию", — добавил президент Турции.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Эрдоганом он обсудил украинскую "формулу мира" и проинформировал турецкого лидера о подготовке саммита мира на уровне лидеров.

"Особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на саммите мира для полной реализации формулы мира", — сказал президент Украины.

Кроме того, президент прокомментировал предложенный Эрдоган формат. Зеленский заявил, что не видит причин приглашать представителей страны-агрессорки.

"Мы не видим, как можно приглашать людей, все блокирующих, разрушающих и убивающих. Мы хотим получить результат. Результат — справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут привлекать представителей России, которые захотят справедливого мира"., – добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский дал имя корвету, который Турция изготовила для украинского флота.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, о чем Зеленский и Эрдоган будут говорить в Стамбуле.

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