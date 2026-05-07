"Не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал громкое заявление перед 9 мая

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российских властей прекратить огонь в субботу, 9 мая, когда в Москве проходит традиционный парад с участием российского диктатора Владимира Путина.

Украинский лидер напомнил, что государству-агрессору Киев неоднократно предлагал объявить режим тишины.

«Украина предлагала России прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение. На этот раз — прекратить огонь с 6 мая. Украина готова была обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение были только новые российские удары, новые угрозы со стороны России», — сказал он.

Реклама

Зеленский отметил циничность предложения Кремля, которое заключается лишь в том, чтобы дать возможность Пуиьну спокойно провести парад на Красной площади.

«Они хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а потом дальше снова убивать наших людей и воевать. Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства», — отметил украинский президент.

Владимир Зеленский посоветовал лидерам государств, близких к России, отказаться от планов посетить Москву 9 мая.

«Есть и обращение от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем», — сказал он.

Реклама

Ранее сообщалось, что на нынешнем «параде победы», который пройдет на Красной площади в Москве, «живым щитом» для российского диктатора Владимира Путина будет небольшое количество иностранных гостей. Традиционно столицу государства-агрессора посетят самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Напомним, Минобороны РФ объявило о перемирии в зоне боевых действий с 8 по 10 мая. Российская сторона призвала Украину к прекращению огня. Кроме того, Москва в очередной раз прибегла к открытому шантажу Украины, манипулируя датой 9 мая.

Новости партнеров