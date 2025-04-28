Зеленский ответил на предложение Путина о новой дате "перемирия"

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Предложение президента государства-агрессора Владимира Путина прекратить все боевые действия по случаю российского Дня победы 9 мая — это «очередная попытка манипуляций».

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения в понедельник, 28 апреля.

«Почему все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем — мир считает, что нет причин ждать 8 мая», — ответил на это циничное предложение украинский лидер.

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По его словам, огонь должен быть прекращен «не на несколько дней, чтобы потом снова убивать».

«Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии», — предложил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что сегодня Россия в очередной раз ударила по гражданскому объекту в Черкассах.

«Это произошло еще и на фоне требований мира к России завершать эту войну, установить тишину. То есть, каждый новый день — новое четкое доказательство, что на Россию нужно давить, и давить ощутимо, чтобы они там, в Москве, были вынуждены завершать эту войну — войну, которая только России и нужна», — отметил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина «ни секунды» не хотела этой войны и готова максимально быстро работать «со всеми партнерами, кто может помочь установить мир и обеспечить безопасность».

«Россия постоянно все это отвергает и манипулирует миром, пытается обмануть Соединенные Штаты», — подытожил он.

Напомним, 28 апреля Черкассы пережили длительную атаку «Шахедов». К сожалению, есть повреждение объекта инфраструктуры.