Зеленский ответил на предложение встречи с Путиным в Москве и назвал свое условие

Владимир Зеленский назвал страны, где переговоры с РФ невозможны и объяснил причину.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения прямых переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным на территории России или Беларуси.

Об этом президент заявил во время общения с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что приглашение украинской стороны в Москву является лишь политической игрой тех, кто на самом деле не хочет договариваться об окончании войны.

О месте проведения встречи

Зеленский отметил, что встреча в Москве также невозможна, как и приезд Путина в Киев в нынешних условиях, однако он готов к зеркальному шагу.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно», — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также добавил, что переговоры в Беларуси не рассматриваются, поскольку одна страна является агрессором, а другая ее партнером в войне против Украины.

«Я всегда говорил: я готов на любой формат по окончании сработающей войны. Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно и абсолютно понятно почему — потому что это государства, одно из которых является агрессором, начавшим и ведущим войну против нас, убивает нас, а другая страна является ее партнером в этих действиях», — подчеркнул он.

Цель переговоров и формат

По словам Зеленского, Украина стремится конструктивно договориться о реальном прекращении боевых действий, а не просто создавать видимость процесса.

  • Главная цель: результативная встреча по решению сложных вопросов.

  • Украина поддерживает участие европейских лидеров, хотя Президент сомневается, что РФ согласится на присутствие посредников во время обсуждения наиболее острых тем.

«Конечно мы всегда выступаем за то, чтобы были и европейцы в процессе. Но я не уверен, что другие обе стороны будут поддерживать такой формат для встречи лидеров. Не по гарантиям безопасности, например, а именно по особо сложным вопросам», — отметил президент.

  • Гибкость Киев готов к любому реальному формату лидеров, который может дать результат.

«Мы серьезно относимся к необходимости окончить войну. Я говорил — любой реальный формат встречи лидеров подходит. Не знаю, какой она принесет результат. Но, по крайней мере, точно больше, чем происходит сегодня», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в Офисе президента отмечалось, что единственной базой для переговоров остается украинская «Формула мира».

В России якобы готовы продолжать переговоры с Украиной об окончании войны, но в «стамбульском формате». В МИД РФ говорят, что предложения России Украине о гуманитарных паузах и рабочих группах якобы остаются в силе.

