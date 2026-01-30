Зеленский ответил на предложение встречи с Путиным в Москве и назвал свое условие

Владимир Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения прямых переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным на территории России или Беларуси.

Об этом президент заявил во время общения с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что приглашение украинской стороны в Москву является лишь политической игрой тех, кто на самом деле не хочет договариваться об окончании войны.

О месте проведения встречи

Зеленский отметил, что встреча в Москве также невозможна, как и приезд Путина в Киев в нынешних условиях, однако он готов к зеркальному шагу.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно», — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также добавил, что переговоры в Беларуси не рассматриваются, поскольку одна страна является агрессором, а другая ее партнером в войне против Украины.

«Я всегда говорил: я готов на любой формат по окончании сработающей войны. Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно и абсолютно понятно почему — потому что это государства, одно из которых является агрессором, начавшим и ведущим войну против нас, убивает нас, а другая страна является ее партнером в этих действиях», — подчеркнул он.

Цель переговоров и формат

По словам Зеленского, Украина стремится конструктивно договориться о реальном прекращении боевых действий, а не просто создавать видимость процесса.

Главная цель: результативная встреча по решению сложных вопросов.

Украина поддерживает участие европейских лидеров, хотя Президент сомневается, что РФ согласится на присутствие посредников во время обсуждения наиболее острых тем.

«Конечно мы всегда выступаем за то, чтобы были и европейцы в процессе. Но я не уверен, что другие обе стороны будут поддерживать такой формат для встречи лидеров. Не по гарантиям безопасности, например, а именно по особо сложным вопросам», — отметил президент.

Гибкость Киев готов к любому реальному формату лидеров, который может дать результат.

«Мы серьезно относимся к необходимости окончить войну. Я говорил — любой реальный формат встречи лидеров подходит. Не знаю, какой она принесет результат. Но, по крайней мере, точно больше, чем происходит сегодня», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в Офисе президента отмечалось, что единственной базой для переговоров остается украинская «Формула мира».

В России якобы готовы продолжать переговоры с Украиной об окончании войны, но в «стамбульском формате». В МИД РФ говорят, что предложения России Украине о гуманитарных паузах и рабочих группах якобы остаются в силе.