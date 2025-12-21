- Дата публикации
Зеленский ответил на призыв Макрона возобновить взаимодействие Евросоюза и России
Украина должна и дальше бороться за формат переговоров с участием США и европейских союзников.
Президент Владимир Зеленский заявил, что считает принципиально важным участие Соединенных Штатов в «мирных переговорах», комментируя предложение президента Франции о возможном возобновлении взаимодействия с Россией.
Об этом он заявил во время онлайн-общения с журналистами в субботу.
Зеленский отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон действительно поднимал вопрос дальнейших шагов в случае, если США не смогут «остановить Россию».
«Я ему сказал и еще раз повторяю это прямо: нужно бороться за Соединенные Штаты Америки. Нужно бороться за формат, в котором мы вместе со всеми союзниками, где Америка как медиатор и есть европейские союзники, которые нас поддерживают», — подчеркнул президент Украины.
В то же время, глава государства отметил, что в случае провала такого формата «безусловно, все начнут искать другие варианты и другой формат», однако подчеркнул, что «за этот союз еще надо побороться».
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа может вернуться к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если инициированные США мирные усилия по окончании войны в Украине терпят неудачу.
