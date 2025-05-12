Зеленский ответил на слова Трампа о переговорах в Стамбуле: какая позиция Украины

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления главы Белого Дома Дональда Трампа о переговорах с РФ в Стамбуле, которые должны пройти в четверг, 15 мая.

Об этом Зеленский написал в соцсетях.

«Слышал только заявление Президента Трампа. Очень важные слова», — сказал он.

Реклама

Зеленский напомнил, что поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня достаточно длительное, чтобы дать основу дипломатии. Он уверил, что Украина готова обеспечить тишину со своей стороны.

Глава государства также напомнил, что поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным.

«Я открыто сказал, что готов ко встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи», — отметил Зеленский.

Он выразил надежду на то, что президент Трамп также посетит Турцию и будет присутствовать на переговорах.

Реклама

«Конечно, мы бы все в Украине хотели, чтобы президент Трамп смог быть там с нами — на этой встрече в Турции. Это верная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Благодарю всех, кто помогает», — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «имеет ощущение», что Россия согласится на 30-дневное перемирие.

Также Трамп заявил, что размышляет о возможности прилететь в Стамбул, где могут состояться встречи между представителями РФ и Украины.