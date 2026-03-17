Зеленский ответил на угрозы Ирану

Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозы со стороны Ирана, где ранее назвали Украину «законной целью» для ударов.

Об этом глава государства рассказал в интервью израильскому телеканалу i24NEWS.

По словам Зеленского, подобные заявления не являются для Украины чем-то новым. Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России постоянно приходится слышать разные угрозы.

Реклама

«Мы не боимся таких сообщений. Мы живем с такими сообщениями ежедневно минимум четыре года, а на самом деле даже больше — преимущественно 12 лет», — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Россия помогает Ирану, в частности, передавая технологии для ударных беспилотников.

Он отметил, что в «Шахеде», сбитом на Ближнем Востоке, обнаружили российские детали.

Ранее сообщалось, что глава парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Ибрагим Азизи пригрозил Украине ударами, обвинив ее в помощи Израиля беспилотниками.

Реклама

Мы ранее информировали, что журналист Виталий Портников заявил, что угрозы иранского режима по поводу возможных ракетных ударов по Украине могут быть частью более широкого сценария эскалации, который предполагает расширение конфликта на Центральную Европу.