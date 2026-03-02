Зеленский ответил на угрозы России выйти из переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не использовать запугивание в процессе мирных переговоров. Он рассказал, как будет действовать Киев в случае демарша Москвы.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы СМИ.

Зеленский прокомментировал угрозы Россия относительно ее возможного выхода из переговорного процесса.

Реклама

«Мы проговариваем возможность окончания войны за столом переговоров. И просто так сказать, что „мы готовы выйти“, — так каждый из трех сторон может выйти. Но мы же каким-то образом втроем собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не надо никого пугать, надо продолжать переговоры«, — высказался президент.

Он также сказал, как будет действовать Украина, если РФ все же решит сорвать переговоры.

«Если кто-то захочет выйти, ну что я могу сказать? Будем искать другие форматы, как заставить Россию закончить эту войну«, — сообщил Зеленский.

Угрозы России выйти из перегоров

По данным Bloomberg, Кремль готов подписать меморандум и отвести войска из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей в обмен на выход ВСУ из остальной части Донецкой области. Москва допускает мониторинг перемирия со стороны США и не требует сокращения украинской армии, однако настаивает на территориальных уступках. Если Киев откажется от территориальных компромиссов на переговорах на этой неделе, Россия угрожает выйти из процесса.

Реклама

Напомним, 26 февраля Зеленский сообщил, что в начале марта в Абу-Даби могут состоятся трехсторонние переговоры для финализации договоренностей по гарантиям безопасности и подготовке встречи лидеров. Президент отметил, что этот формат может стать решающим. В то же время он подчеркнул: несмотря на стремление Украины и партнеров завершить войну, Россия пока не проявляет готовности к миру.

Заметим, 2 марта Зеленский заявил, что из-за рисков безопасности в Абу-Даби Украина рассматривает Турцию и Швейцарию как альтернативные площадки для переговоров с РФ. Встречу могут перенести на уже проверенные локации, сейчас ожидается ответ от партнеров.