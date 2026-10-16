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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский ответил на заявление Трампа о более легких переговорах с Путиным

Владимир Зеленский отметил, что во время его встреч с президентом США Дональдом Трампом они находят темы как для обсуждений, так и для принятия решений.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Трамп, Зеленский и Путин

Владимир Зеленский выступил с заявлением о переговорах с Трампом и Путиным / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику президента США Дональда Трампа, который заявил, что ему легче договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным, чем с украинским лидером. Зеленский подчеркнул, что именно глава Кремля не заинтересован в настоящих переговорах и лишь играет словами.

Об этом глава украинского государства заявил во время выступления в Брюсселе.

«Мне легче иметь дело с Трампом, чем с Путиным», — сказал Зеленский.

По его словам, Путин не хочет переговоров ни в каком формате, а его заявления не свидетельствуют о готовности к реальному завершению войны. Украинский президент также убежден, что территориальные претензии России не ограничиваются Донбассом.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что во время его встреч с президентом США Дональдом Трампом они находят темы как для обсуждений, так и для принятия решений.

Ранее Трамп заявил, что ему легче иметь дело с российским лидером, чем с президентом Украины. Американский президент утверждал, что Зеленский якобы не заинтересован в договоренностях о прекращении войны.

«Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. Они не собираются договариваться с Зеленским. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но на самом деле не хочет», — заявил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского и раскритиковал его за возобновление ударов по российским НПЗ.

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