Зеленский ответил на заявление Трампа о более легких переговорах с Путиным

Владимир Зеленский выступил с заявлением о переговорах с Трампом и Путиным / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику президента США Дональда Трампа, который заявил, что ему легче договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным, чем с украинским лидером. Зеленский подчеркнул, что именно глава Кремля не заинтересован в настоящих переговорах и лишь играет словами.

Об этом глава украинского государства заявил во время выступления в Брюсселе.

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«Мне легче иметь дело с Трампом, чем с Путиным», — сказал Зеленский.

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По его словам, Путин не хочет переговоров ни в каком формате, а его заявления не свидетельствуют о готовности к реальному завершению войны. Украинский президент также убежден, что территориальные претензии России не ограничиваются Донбассом.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что во время его встреч с президентом США Дональдом Трампом они находят темы как для обсуждений, так и для принятия решений.

Ранее Трамп заявил, что ему легче иметь дело с российским лидером, чем с президентом Украины. Американский президент утверждал, что Зеленский якобы не заинтересован в договоренностях о прекращении войны.

«Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. Они не собираются договариваться с Зеленским. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но на самом деле не хочет», — заявил Трамп.

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Напомним, президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского и раскритиковал его за возобновление ударов по российским НПЗ.

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