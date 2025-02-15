Зеленский ответил, нужна ли Америке Европа как союзник

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа должна иметь единый голос, а не десятки разных голосов.

Об этом глава государства заявил во время речи на втором дне Мюнхенской конференции безопасности.

"Некоторые в Европе, возможно, не полностью понимают, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне. Однако давайте сфокусироваться сейчас на понимании себя здесь — в Европе. Мы сначала должны усилить Европу. Нужна ли Америке Европа как рынок? Да нужна, однако как союзник Европа, не знаю, нужна ли Америке. Для того, чтобы этот ответ был так Европе необходимо иметь единый голос, а не десятки разных голосов", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, Зеленский отметил, что для США важна сила, ведь "Трамп не любит слабых друзей".

"Трамп не любит слабых друзей, он уважает силу в нас. Возможно, кто-то в Европе не доволен Брюсселем, однако давайте четко осознаем если не Брюссель, то Москва. Решение за вами", — отметил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина никогда не примет соглашения, заключаемые без участия страны.

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