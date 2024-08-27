Зеленский ответил, почему Польша до сих пор не сбивает ракеты над западом Украины

Для такого решения Польше необходима поддержка других членов НАТО, в том числе США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для того чтобы начать сбивать российские ракеты над западом Украины, Польше нужна поддержка со стороны других стран НАТО.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 27 августа.

Зеленский отметил, что стране очень помогло бы, если бы Польша сбивала российские ракеты хотя бы на западе Украины, хотя бы те, которые летят в направлении этой страны ЕС.

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"Мы очень много об этом говорили. И нужна, я так понимаю, поддержка нескольких стран. И Польша, я так понимаю, колеблется, чтобы быть наедине с таким решением. Она хочет поддержку других стран в НАТО. Я думаю, что это привело бы и к положительному решению со стороны Румынии. Но здесь нам всем нужно работать над тем, чтобы Соединенные Штаты Америки поддержали это решение", – рассказал президент.

Он отметил, что в случае одобрительного решения о сбитии Польшей ракет, "нам будет легче".

"Тогда некоторые вещи, которые есть в наших регионах, которые защищают то или иное направление, мы можем сфокусировать в других направлениях. У нас, к сожалению, пока нет противовоздушной обороны. И очень хотелось бы, чтобы такое решение было. Будем работать и верить в это", – сказал глава государства.

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Напомним, как сообщали в Офисе президента, в подписанном 8 июля соглашении между Украиной и Польшей предусмотрена возможность перехвата российских ракет и дронов польскими силами в небе над Украиной.

Однако вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его государство не будет сбивать ракеты в небе над Украиной, которые летят в ее направлении, без согласования со всеми членами НАТО.

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