Зеленский ответил, поедет ли на саммит G20, если там будет Путин

Зеленский сегодня беседовал с президентом Индонезии, во время которого снова был приглашен на саммит.

Украина не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" на острове Бали в Инонезии, если там будет присутствовать российский диктатор Путин.

Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский.

"Позиция моя личная состоит в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать в саммите, то Украина не будет. Посмотрим, как произойдет в будущем", – отметил он.

Глава государства напомнил, что напомнил, что в этот день разговаривал с президентом Индонезии, в котором обсудил подготовку к саммиту G20.

"В любом случае, мы сегодня были снова приглашены. Еще посмотрим, несколько дней осталось", – подытожил Зеленский.

Что известно о саммите G20

Напомним, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

МИД Украины требует исключить Россию из списка приглашенных на саммит и выгнать ее из G20.

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что Путин планирует посетить саммит G20 на Бали исключительно для того, чтобы показать это как "победу" россиянам.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает, что если Путин все-таки приедет на саммит G20, его там унизят и никто с ним не будет разговаривать.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что удары РФ по критической инфраструктуре продолжатся до саммита G20.