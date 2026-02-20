Зеленский ответил, пойдет ли на выборы, и назвал главное условие их проведения

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял окончательного решения о своем участии в предстоящих президентских выборах , однако категорически подчеркивает, что любое голосование в стране состоится исключительно по окончании боевых действий.

Об этом он сказал в интервью AFP.

Почему Россия требует скорых выборов

По словам Зеленского, Москва активно настаивает на скорейшем проведении избирательного процесса в Украине, и цель Кремля здесь совершенно очевидна — российские власти просто хотят отстранить его от руководства страной. Зеленский подчеркнул, что в условиях полномасштабного вторжения, когда миллионы людей уехали за границу или живут в оккупации, а города постоянно обстреливаются, организовать нормальное волеизъявление невозможно.

«Будем честными – россияне просто хотят заменить меня… Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительного влияния», - заявил президент.

Гарантии безопасности и европейские войска

Украинский лидер отметил, что проведение выборов в будущем станет возможным лишь при одном ключевом условии: если западные союзники предоставят Киеву действительно надежные гарантии безопасности, которые сделают невозможными новые российские атаки. Одним из таких шагов должно стать развертывание европейских военных контингентов на территории Украины в случае достижения договоренностей о прекращении огня.

При этом Киев настаивает, чтобы силы партнеров размещались не где-нибудь в глубоком тылу, а непосредственно вблизи зоны боевых столкновений для реального сдерживания агрессора.

«Мы хотели бы, чтобы контингент был поближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на первой линии, и конечно украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли вместе с нами на линии фронта», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины сменил риторику относительно своего политического будущего и назвал условия, при которых готов снова баллотироваться. В разговоре с журналистами Зеленский предположил, что любые выборы могут пройти в условиях «хрупкого прекращения огня».