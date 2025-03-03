Зеленский ответил, при каких условиях готов снова прибыть с визитом в США

Он заверил, что украинская сторона всегда пытается быть "максимально политически корректной".

Президент Владимир Зеленский не сказал, считает ли он, что попал в "засаду", когда его ругали президент США и вице-президент Дж. Д. Вэнс, и настаивал, что он снова будет поговорить с Трампом, если его "пригласят решить настоящие проблемы".

Об этом он сказал в беседе с журналистами после Лондонского саммита.

Однако, когда его спросили, вернется ли он в Белый дом, чтобы "вновь попытаться" получить четкую поддержку США в переговорах о прекращении трехлетней войны с Россией, Зеленский резко сказал, что во время своего последнего визита "приехал не для попытки".

"Я ехал в поезде 12 часов, потом 11 часов летел, потому что меня пригласил президент Соединенных Штатов. США являются одним из наших главных партнеров, и для меня проявление уважения быть в Белом доме, когда меня приглашает президент США", – говорит Зеленский.

Он заверил, что украинская сторона всегда пытается быть "максимально политически корректной".

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"Я – президент Украины, и считаю, что наша страна – не лучше других, но точно не хуже. Мы достойны равного диалога. Поэтому если президент США пригласит меня с конструктивным диалогом.. Я представляю страну, которая очень сильно зависит от поддержки. Поэтому конечно., к президенту, к двум партиям, в США в целом", – сказал Зеленский.

По словам президента, после встречи на уровне глав государств с Белым домом не общался, но сказал, что соглашение о совместной разработке полезных ископаемых сейчас готово к подписанию.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина к уступкам территориям.

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Извинения ТРАМПА, ПОСТУПКИ РОССИИ И ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ИНТЕРВЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО В ЛОНДОНЕ

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