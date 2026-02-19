Зеленский ответил, при каких условиях проведет выборы и на что готов пойти

Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что если будет хотя бы двухмесячное перемирие, он готов провести выборы президента.

Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Думаю, наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят? Они хотят выборов или просто хотят меня меня заменить? Потому что, я думаю, россияне просто хотят заменить меня. И тогда они используют то, о чем вы говорили раньше — физическое устранение или другие шаги», — сказал президент.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что никогда не будет исключать предложения США, если они могут принести Украине мир. Поэтому, если будет даже двухмесячное перемирие, он готов говорить с парламентом и подтолкнуть к решению, которое сейчас депутаты не поддерживают.

Выборы в Украине во время войны — что известно

В декабре 2025 года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук одобрил создание рабочей группы по возможности проведения выборов, главой которой избрали Александра Корниенко.

7 января 2026 года Зеленский заявил, что в феврале может начаться подготовка изменений к законодательству относительно выборов и референдума, но это зависит от мирных переговоров.

Президент Украины заявил о готовности провести выборы на фоне давления президента США Дональда Трампа. Он призвал Украину провести президентские выборы. По его словам, 90% украинцев против проведения выборов сейчас.

Реклама

11 февраля издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорится, что Украина планирует проведение президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению со страной-агрессором Россией до 15 мая 2026 года.

Впоследствии информагентство «Укринформ» со ссылкой на источник в Офисе президента заявило, что проведение выборов в Украине в ближайшее время маловероятно, поскольку Россия продолжает наносить удары, в том числе и по гражданскому населению.