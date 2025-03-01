Зеленский ответил, при каких условиях Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых

По словам Зеленского, Украина должна находиться в "сильной позиции", чтобы отстаивать свои интересы в международных переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписать соглашение по минералам. Но только подписания недостаточно.

Об этом он сказал в эфире FoxNews.

"Может я чего-то не знаю и Трамп имеет план как остановить Путина", – сказал президент.

Он добавил, что никто больше не хочет окончания войны, чем украинцы.

"Просто прекращение огня без гарантий безопасности — это очень чувствительный вопрос для нашего народа", — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы уже три года ведут борьбу и хотят быть уверены в поддержке США и союзников.

“Американцы должны быть с нами, а не с Россией. Я уверен, что так будет. Это важно не только для Украины, но и всей Европы. Мы не должны потерять ее как союзника”, – заявил президент.

Зеленский также отметил, что Соединенные Штаты являются величайшим донором поддержки и мира, но Европа также играет ключевую роль. По его словам, союзники должны четко понимать дальнейшие шаги по прекращению войны правильно.

Напомним, Зеленский прокомментировал общение с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

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