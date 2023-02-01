Зеленский ответил, прибудет ли в Польшу на встречу с Байденом

Президент Украины сказал, что пока не получал приглашение в Польшу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не приглашали в Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом.

Об этом Зеленский сказал во время совместной с президентом Австрии Александером ван дер Белленом пресс-конференции в Киеве.

Так, президент Украины ответил на вопросы журналистов о возможной его встрече с президентом США в Польше.

"Что касается президента Соединенных Штатов – мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу", – сказал Зеленский.

Напомним, 1 февраля президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс подтвердили, что Байден прибудет с визитом в Центральную Европу в феврале.

Ранее польские медиа информировали, что во время визита в Польшу Байден может встретиться с Дудой и Зеленским накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

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