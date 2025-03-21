Зеленский ответил, кто примет участие в переговорах Украины и США в Саудовской Аравии

Рустем Умеров станет частью украинской делегации на переговорах в Саудовской Аравии из США.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что министр обороны Украины Рустем Умеров примет участие в переговорах между Украиной и США, которые состоятся в Саудовской Аравии в понедельник.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом в пятницу, цитирует Интерфакс-Украина.

"Команда будет на достаточно высоком уровне, это техническо-профессиональные люди, также отдельно будет министр обороны и я думаю, что мы будем готовы быть очень быстрыми и очень предметными", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что пока нельзя предусмотреть результат этой встречи, но "было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который может нас приближать к полному прекращению огня".

Напомним, в МИДе рассказали, о чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии.

Читайте также: