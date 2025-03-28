Зеленский ответил, признает ли его Трамп легитимным президентом

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Президент Владимир Зеленский ответил, как США относятся к заявлениям диктатора Путина, что якобы в Украине — «нелегитимная власть».

Об этом Зеленский сказал на брифинге в пятницу, 28 марта.

«Официально Белый дом уже отреагировал на это, опроверг даже это (проведение выборов во время военного положения — Ред.) как идею, говорив, что у нас легитимная власть, я законоизбанный президент и у нас избирает народ согласно нашей Конституции», — говорит глава государства.

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По его словам, такую же позицию о признании украинской власти легитимной придерживается Европейский Союз и все европейские партнеры.

«Все опровергли это (проведение выборов во время войны — Ред.) как возможность. Европейцы добавили, что понимают, что президент Украины является законным легитимным президентом, а Путин является военным преступником. Это такой ответ на сегодняшний день всего цивилизованного мира», — подытожил Зеленский.

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Ранее президент Зеленский заявлял, что уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО. Также Зеленский заявлял, что «изменить его будет нелегко».

Напомним, что выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года, однако их проведение во время военного положения запрещено Конституцией.

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Дата публикации 12:12, 28.03.25 Количество просмотров 204 Заявление Путина о власти в Украине шокировало даже США... Белый Дом уже ответил!