- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1127
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский ответил, признает ли его Трамп легитимным президентом
Зеленский подчеркнул, что США и ЕС признают украинские власти как легитимные и законно избранные.
Президент Владимир Зеленский ответил, как США относятся к заявлениям диктатора Путина, что якобы в Украине — «нелегитимная власть».
Об этом Зеленский сказал на брифинге в пятницу, 28 марта.
«Официально Белый дом уже отреагировал на это, опроверг даже это (проведение выборов во время военного положения — Ред.) как идею, говорив, что у нас легитимная власть, я законоизбанный президент и у нас избирает народ согласно нашей Конституции», — говорит глава государства.
По его словам, такую же позицию о признании украинской власти легитимной придерживается Европейский Союз и все европейские партнеры.
«Все опровергли это (проведение выборов во время войны — Ред.) как возможность. Европейцы добавили, что понимают, что президент Украины является законным легитимным президентом, а Путин является военным преступником. Это такой ответ на сегодняшний день всего цивилизованного мира», — подытожил Зеленский.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗЕЛЕНСКИЙ С ЭКСТРЕНЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ: переговоры, Трамп, Путин, ВСУ на Курщине и Брянщине
Ранее президент Зеленский заявлял, что уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО. Также Зеленский заявлял, что «изменить его будет нелегко».
Напомним, что выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года, однако их проведение во время военного положения запрещено Конституцией.
Читайте также: