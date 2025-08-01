Зеленский ответил Путину на заявление об окончании войны

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина по поводу окончания войны в Украине.

«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочки санкций… Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров», — отметил он.

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Напомним, Владимир Путин заявил, что готов закончить войну против Украины, но только на тех условиях, которые были озвучены в июне 2024 года.

Среди требований, предъявляемых Кремлем, украинские войска должны полностью вывести с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия хочет получить обязательство Украины не вступать в НАТО. И третий ультиматум Кремля — нейтральный внеблоковый, безъядерный статус Украины.