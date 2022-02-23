Зеленский ответил, рассматривает ли Украина введение виз для россиян

Президент не исключил вероятность введения визового режима с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов о том, есть ли в планах государства введение визового режима с Россией.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентами Польши и Литвы в среду, 23 февраля.

"У меня есть много предложений от нашей команды по шагам и реакции, связанными со следующими шагами Российской Федерации", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией после того, как президент РФ Владимир Путин "независимость" квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины "ЛНР" и "ДНР".

Читайте также: