Зеленский ответил, раздражен ли нежеланием Трампа усиливать санкции

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заверил, что не раздражен позицией Трампа, пока не усиливающего санкции против РФ.

Об этом глава государства сказал на брифинге с журналистами.

«Во-первых, я не раздражен, а очень сфокусирован, потому что у нас сейчас непростое время. Поверьте мне, я сфокусирован, потому что я знаю, как в такое время поступать. Без лишних деталей, понимая главный результат и на кого можно, скажем так, рассчитывать, на кого нет. Пакет Европы будет и будет он сильный. Есть соответствующие даты, никто никогда не хочет толкать, есть даты, есть договоренности, я уверен в этом. Более того, будет следующий пакет, безусловно, если не будет прекращения войны с российской стороны, сильный европейский пакет будет и следующий», — рассказал Зеленский о европейских санкциях.

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Что касается санкционного пакета Соединенных Штатов Америки, то здесь, по словам президента, «другая история».

«Здесь надо, чтобы мы все вместе упорно работали с Соединенными Штатами Америки, для того чтобы они в какой-то момент ввели соответствующие санкции. Это сильно поможет. Банковские энергетические санкции от Америки очень сильно зависят, будет ли дальше Путин и армия России зарабатывать на эту войну или нет. Будут ли у них серьезные экономические вызовы», — пояснил Зеленский.

Ранее президент Зеленский рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.