Зеленский ответил, сколько русскоязычных украинцев убил Путин

Лидер России Владимир Путин убил десятки тысяч гражданских лиц, большинство из которых были русскоязычными.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Путин убил десятки тысяч гражданских лиц. И большинство из них были русскоязычными. 90 % из них были на Востоке Украины — в тех же регионах, которые он оккупировал. Он вторгся в Украину, веря, что русскоязычные поддержат его. Ему сказали: "Они будут приветствовать тебя". Это была ложь. И все же он бомбил их, убивал, разрушал их дома" — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не хочет мира, единственная цель ее президента Владимира Путина – чтобы Украина перестала существовать.

Зеленский также считает, что Путин поймет, что должен прекратить войну, когда ему это четко объяснят. Для этого большим государствам достаточно "продемонстрировать политическую свободу и экономические шаги".

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