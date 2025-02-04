Зеленский ответил, собирается ли возвращать все территории военным путем

Зеленский признал, что в настоящее время у Украины нет возможности вернуть свои территории, однако заверил, что юридически не признает оккупированные регионы российскими.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал, как он относится к идее "мир в обмен на территории".

Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский признал, что сейчас Украина не может вернуть все свои территории.

"Мы адекватные люди, мы не можем терять миллионы людей. Но сегодня мы не можем нарушить клятву, которую мы дали людям, которые потеряли жизнь в этой войне. Мы не можем нарушать Конституцию и не можем признавать оккупированные территории российскими. Да, мы знаем, что это – временно оккупированные территории", – говорит глава государства.

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По словам Зеленского юридически, несмотря на то, что хочет Путин и другие, Украина никогда не признает эти территории российскими. И это не вопрос компромисса, не компромисса. Это то, чего быть не может. "Не может быть компромисса в суверенитете государства", – подчеркнул он.

Президент выразил сожаление, что поддержки, которую нам оказывают наши партнеры, недостаточно для того, чтобы полностью вытеснить войска Путина с наших территорий. Однако он уверен, что в конце концов Украина вернет свои земли.

"Это может быть комбинированное решение: на поле боя и дипломатически. Но все равно мы вернемся, мы вернем свое, потому что мы правы", – говорит Зеленский.

Он надеется, что президент США Дональд Трамп, премьер Британии Кир Стармер и страны ЕС будут способствовать этому. Также Зеленский надеется на поддержку стран Глобального Юга, арабских стран и Китая.

Зеленский подчеркнул, что не должно быть никаких правовых компромиссов в отношении территорий.

"Если меня кто-то спрашивает, к чему готова Украина – Украина в первую очередь готова к окончанию горячей стадии войны. Мы хотим мира, как никто в мире. Но Путин – убийца", – добавил он.

Поэтому глава государства отметил важность гарантий безопасности для Украины, "чтобы Путин не вернулся с войной снова".

Напомним, президент Зеленский ответил, пойдет ли на личные переговоры с Путиным.

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