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Зеленский ответил, согласится ли на энергетическое перемирие Трампа
Украина готова к энергетическому прекращению огня, объявленного Дональдом Трампом, но ожидает ответных шагов от России и деталей от США, заявил Зеленский.
Украина поддерживает прекращение огня с РФ и ожидает деталей от американской стороны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с премьером Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генсеком НАТО Марком Рютте.
По словам главы государства, он обсудил с этими лидерами энергетическую остановку огня, которую объявил президент Трамп.
Зеленский заверил, что Украина поддерживает прекращение огня. В то же время он отметил важность, чтобы в России поддержали эту инициативу. Сейчас Зеленский ожидает деталей от американской стороны.
«С нашей, украинской стороны всегда полная поддержка деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и гарантирования долговременного мира», — подытожил он.
Напомним, сегодня, 11 октября, президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
В ответ Владимир Зеленский заявил, что объявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии стало для него новостью.
В то же время, по данным журналиста Financial Times Кристофера Миллера, у украинской стороны на момент заявления Трампа не было информации о согласованном «энергетическом перемирии».
Заметим, что в прошлом месяце Трамп уже объявлял энергетическое перемирие. 14 сентября он похвастался, что Киев и Москва не будут атаковать объекты энергетики друг друга. Впоследствии стало известно, что заявление Трампа было поспешным. Никакого перемирия добиться не удалось.