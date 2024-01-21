Зеленский ответил, согласится ли на мир в обмен на потерю Крыма и Донбасса

Президент Владимир Зеленский не будет подписывать мирное соглашение с РФ, если в нем пойдет речь о том, что оккупированные территории Донбасса и Крыма отойдут к стране-агрессорке.

Об этом глава государства сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Зеленский подчеркнул, что Путин стремится оккупировать всю территорию Украины и никогда не хотел мира.

"Он (Путин – Ред.) не хочет ни одного мира с Украиной", – убежден президент.

Зеленский добавил, что не может представить подписание мирного соглашения, согласно которому оккупированная территория Донбасса и Крыма отойдет в РФ.

"Если мы хотим остановить его (Путина – Ред.), если мир не хочет, чтобы это повторилось, чтобы не было этой агрессии через несколько лет, то лучше справиться с ней теперь. Если мы действительно хотим иметь мир в Европе – не только в Украине – нам всем действительно нужно понять, что Украина действительно независима", – сказал глава государства.

В то же время он признал, что "политический путь возвращения нашей независимости" лучше.

Ранее в США прокомментировали возможность начать переговоры о завершении войны в Украине.

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