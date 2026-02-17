Зеленский ответил, согласятся ли украинцы на выход ВСУ из Донбасса

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украинцы отвергнут любой мирный план, который потребует от ВСУ покинуть удерживаемые территории Донбасса и фактически передать их России.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

Позиция по территориальным уступкам

Зеленский подчеркнул, что любая финальная договоренность должна быть вынесена на общенациональный референдум. Однако уступки суверенитету на востоке страны неприемлемы для общества. Также он подчеркнул, что эмоционально народ не простит властям или международным партнерам отказ от собственных граждан и земель.

Реклама

«Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… мне, они не простят [США]», — заявил президент.

По его словам, украинцы не поймут требования отдать дополнительные территории. Поскольку это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля. В то же время, он предположил, что общество может поддержать вариант «заморозки» текущей линии фронта.

«Я думаю, что если мы включим в документ… что мы остаемся там, где остаемся, на линии столкновения, я думаю, что люди поддержат это [на] референдуме», — рассказал Зеленский.

Президент прокомментировал работу американских посредников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, транслирующих позицию об «искреннем желании РФ прекратить войну». Зеленский посоветовал им не пытаться продать украинцам видение мира, которое они воспримут как поражение. Он также назвал несправедливыми публичные призывы Дональда Трампа к уступкам исключительно со стороны Украины, а не агрессора.

Реклама

«Я надеюсь, что это лишь его тактика, а не решение», — отметил Зеленский, добавив, что путь к продолжительному миру не может состоять в «прощении победы» Владимиру Путину.

Состояние переговоров в Женеве и Абу-Даби

По словам Зеленского, главной точкой трения в Женеве является статус Донбасса. Американская сторона предложила идею демилитаризированной свободной экономической зоны на территориях, которые сейчас удерживает Украина (около 10% региона). Президент готов обсудить вывод войск, но призвал Россию отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии Кремля на суверенитет над этой зоной.

Наиболее продуктивным Зеленский назвал военные переговоры в Абу-Даби, где стороны предварительно согласовали механизм мониторинга прекращения огня с помощью американских беспилотников.

Риски затяжки времени

Президент выразил опасения по поводу нового главы российской делегации Владимира Мединского. Зеленский отметил, что российская сторона может использовать «философство об исторических корнях» для затягивания времени.

Реклама

«У нас нет времени на все это дерьмо. Поэтому мы должны решать и должны завершить войну», — подытожил глава государства.

В заключение Зеленский не исключил, что в случае достижения договоренностей новые президентские выборы в Украине могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

Что известно о переговорах в Женеве

Во вторник, 17 февраля, в Женеве завершился первый день трехсторонних консультаций, в ходе которого стороны сосредоточились на обсуждении конкретных механизмов разрешения конфликта. Как рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, после общей части участники продолжили работу в отдельных группах по направлениям.

На переговорах были замечены делегации Франции и Британии. Такой формат может свидетельствовать о поиске компромиссной модели дальнейших консультаций.

Реклама

Встреча проходит на фоне существенных изменений в составе переговорных групп, что свидетельствует об изменении тактики сторон.

По информации источников РФ, трехсторонние переговоры продолжались более 6 часов, а по итогам первого дня встреч никаких заявлений от главы российской делегации не предусмотрено. Поэтому российская сторона воздерживается от публичных комментариев относительно хода и результатов переговоров.