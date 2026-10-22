Зеленский ответил Трампу на обвинение в продолжении войны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский считает неприемлемым обвинение со стороны лидера США Дональда Трампа в ответственности за продолжение войны с Россией. Глава государства убежден, что это попытка отвлечь внимание от кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Diary Of A CEO, сообщает Clash Report.

Реклама

«Я считаю неправильным и неприемлемым то, что Трамп возлагает на меня ответственность за агрессию России и убийства, совершенные Россией», — высказался президент Украины.

Реклама

По его словам, Трамп меняет контекст, что, по мнению Зеленского, несправедливо.

«Я думаю, что это лишь отвлекает внимание от Ирана, от того, что происходит на Ближнем Востоке», — отметил глава государства.

Он также обратил внимание на ситуацию вокруг заблокированного Ормузского пролива. Зеленский считает это корнем проблемы.

«Но все перекладывают на нас, и меня делают мишенью как лидера нашей страны», — добавил он.

Реклама

Последние обвинения Трампа в адрес Зеленского и Украины

Напомним, накануне Трамп заявил, что достиг значительного прогресса в переговорах по завершению войны в Украине, поэтому пока откладывает решения, которые могли бы оттолкнуть Россию от переговорного стола. В то же время он подверг критике Зеленского, обвинив его в нежелании прекращать войну.

После этого во время общения с журналистами Трамп призвал Украину и Зеленского как можно быстрее стремиться к заключению мирного соглашения, заявив, что ситуация будет только ухудшаться. По мнению главы Белого дома, Зеленский мог достичь более выгодных условий еще в марте 2025 года. Трамп упрекнул за финансовую помощь от США и Европы, отметив, что Вашингтон получил от этого только потери и высокие цены на дизель.

А на следующий день Трамп заявил, что война в Украине может закончиться в ближайшее время. По его словам, наступил самый решающий момент для прекращения боевых действий и стороны приблизились к этому как никогда раньше.

Новости партнеров