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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский ответил Трампу на обвинение в продолжении войны

По словам Зеленского, такие заявления Трампа искажают контекст и делают президента Украины мишенью.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский считает неприемлемым обвинение со стороны лидера США Дональда Трампа в ответственности за продолжение войны с Россией. Глава государства убежден, что это попытка отвлечь внимание от кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Diary Of A CEO, сообщает Clash Report.

«Я считаю неправильным и неприемлемым то, что Трамп возлагает на меня ответственность за агрессию России и убийства, совершенные Россией», — высказался президент Украины.

По его словам, Трамп меняет контекст, что, по мнению Зеленского, несправедливо.

«Я думаю, что это лишь отвлекает внимание от Ирана, от того, что происходит на Ближнем Востоке», — отметил глава государства.

Он также обратил внимание на ситуацию вокруг заблокированного Ормузского пролива. Зеленский считает это корнем проблемы.

«Но все перекладывают на нас, и меня делают мишенью как лидера нашей страны», — добавил он.

Последние обвинения Трампа в адрес Зеленского и Украины

Напомним, накануне Трамп заявил, что достиг значительного прогресса в переговорах по завершению войны в Украине, поэтому пока откладывает решения, которые могли бы оттолкнуть Россию от переговорного стола. В то же время он подверг критике Зеленского, обвинив его в нежелании прекращать войну.

После этого во время общения с журналистами Трамп призвал Украину и Зеленского как можно быстрее стремиться к заключению мирного соглашения, заявив, что ситуация будет только ухудшаться. По мнению главы Белого дома, Зеленский мог достичь более выгодных условий еще в марте 2025 года. Трамп упрекнул за финансовую помощь от США и Европы, отметив, что Вашингтон получил от этого только потери и высокие цены на дизель.

А на следующий день Трамп заявил, что война в Украине может закончиться в ближайшее время. По его словам, наступил самый решающий момент для прекращения боевых действий и стороны приблизились к этому как никогда раньше.

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