Зеленский ответил Трампу по поводу войны: "Если есть реальный план, покажи нам"

Глава государства обратил внимание, что в этой войне было "достаточно слов".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, если у этого действительно есть план по завершению развязанной Россией войны.

Об этом глава государства сказал изданию The Sun.

Напомним, в сентябре Трамп, надеющийся снова баллотироваться на пост президента в 2024 году, заявил, что может завершить войну в Украине за один день.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, если у этого действительно есть соответствующий план.

"Если у него есть реальный план. Пожалуйста, покажи нам", – сказал украинский президент.

В то же время он отметил, что в этой войне было "достаточно слов".

Зеленский также подчеркнул, что любой план, предусматривающий передачу России Донбасса и Крыма, не мирный план. Это была бы капитуляция.

Кстати, в середине ноября Трамп заявил, что еще до инаугурации он урегулирует войну между Россией и Украиной. По его словам, это будет включать прекращение "бесконечного потока американских сокровищ в Украину" и обращение к европейским союзникам с просьбой возместить США расходы по восстановлению запасов.

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