Зеленский ответил Трампу, почему нужно помогать Украине: никакие океаны или горы не защитят

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремительное развитие дешевых технологий беспилотников кардинально изменяет современную войну и создает новые глобальные риски безопасности.

Об этом он сказал, выступая в британском парламенте.

По его словам, угроза заключается не только в масштабах атак, но и доступности таких технологий.

Зеленский подчеркнул, что иранская программа создания беспилотников развивается уже много лет, а примерно три года назад такие дроны стали поставляться в Россию.

Более того, сейчас в иранских беспилотниках используются российские компоненты, что свидетельствует о тесном военном сотрудничестве.

«Иранский дрон стоит около 50 тысяч долларов, тогда как ракеты для его уничтожения — около 4 миллионов», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, удешевление технологий означает, что массированные атаки могут производиться значительно дешевле и чаще.

Это изменяет баланс сил в мире и открывает возможности даже для тех стран или режимов, которые раньше не могли позволить себе подобные операции.

Почему США важно помогать Украине

Особое внимание Зеленский обратил на баллистические ракеты, способные поражать цели на тысячи километров.

«Если зло победит, оно сможет наносить удары по любой точке мира. Никакие океаны или горы не защитят», — подчеркнул он.

Президент напомнил, что Украина пыталась жить рядом с Россией, однако за последние 10 лет дважды испытала вторжение. По его словам, авторитарные режимы постоянно ищут новые способы ведения войны, и дроны стали одним из таких инструментов.

Зеленский подчеркнул, что новая реальность требует пересмотра подходов к безопасности.

Теперь угрозу могут представлять не только крупные государства, но и любые режимы или группы, которые получат доступ к дешевым технологиям.

«А такие режимы, как русский, находят новые способы ведения войны», — сказал президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не обязаны помогать Украине. Он отметил, что Украина расположена в тысячах миль от США и отделена от них океаном.

Трамп также сравнил ситуацию в Украине с Ливаном, заявив, что, несмотря на обстрелы, люди продолжают там жить.

Как Россия помогает Ирану — последние новости

Напомним, ранее Зеленский также заявлял, что сотрудничество между Россией и Ираном в военной сфере продолжает углубляться. По его словам, Москва все активнее поддерживает иранский режим, в частности, передавая технологии и вооружения.

Глава государства отмечал, что если ранее взаимодействие двух стран имело преимущественно политический характер, то сейчас речь идет уже о более практическом военно-техническом сотрудничестве. По мнению Зеленского, такая тенденция может привести к дальнейшему обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Президент также проводил параллели с участием Северной Кореи в поддержке России во время войны против Украины. Он предполагал, что подобный сценарий может повториться и по Ирану, когда одна из стран-партнеров предоставит не только оружие или технологии, но и военное присутствие.

Кроме того, Зеленский сообщал, что в беспилотниках типа «Шахед», применяемых при атаках на Ближнем Востоке, фиксируют компоненты с маркировкой «Сделано в России». По данным украинской разведки, российские детали в таких дронах обнаруживались еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент подчеркивал, что подобные беспилотники используются не только против Украины, но и в конфликтах на Ближнем Востоке, в частности, во время атак на военные объекты и базы союзников США. По его мнению, это свидетельствует о более широком распространении военных технологий и усилении угроз в регионе.

Также Трамп заявил, что использование украинских беспилотников на Ближнем Востоке не нужно США, параллельно анонсировав скорейшее окончание конфликта с Ираном. Однако политолог Владимир Горбач видит в этих заявлениях больше политики, чем реального решения проблемы. По его мнению, войну в Иране невозможно скоро завершить без наземной операции.