Зеленский ответил, требовал ли Трамп признать Крым российским

Зеленский сказал, обсуждал ли с Трампом будущее оккупированного полуострова.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не поднимал в разговорах с ним вопрос оккупированного Россией Крыма.
Об этом президент Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.
"Трамп со мной не поднимал этого вопроса (передача Крыма России – Ред.). Когда-то мы с ним говорили о Крыме, в сентябре в Нью-Йорке. Просто его интересовало, как это выглядит, почему украинцам так важен Крым. Я объяснил, что Крым – неотъемлемая часть Украины. Без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика, вода связаны с Украиной", - говорит глава государства.
Зеленский напомнил, что до оккупации большинство жителей полуострова жили за счет доходов от туризма.
"В Крыму 11 лет нет туризма", – добавил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп якобы рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российским в рамках потенциального соглашения о прекращении войны.
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