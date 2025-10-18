Зеленский ответил, удастся ли вернуть оккупированные территории

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность отвоевания всех территорий.

Об этом он рассказал на брифинге с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, вопрос границ «очень чувствительный». Также он подтвердил свою позицию:

Реклама

«Это самый сложный вопрос, безусловно. Я понимаю, что у россиян есть другая позиция. Они действительно хотели оккупировать всю территорию. Наша позиция состоит в том, что сначала получим остановку огня, чтобы мы могли сесть за стол переговоров, поговорить, понять наши позиции. Я думаю, что это очень важный первый шаг.

Он добавил, что понимает намерения России оккупировать всю территорию, однако настаивает, что обсуждение территориальных аспектов перед прекращением огня контрпродуктивно. Президент выразил уверенность, что Дональд Трамп «понимает» эту последовательность действий.

Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.

Реклама

В ходе встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что сейчас «это только предмет для переговоров».







