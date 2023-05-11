Зеленский ответил, восстановится ли суверенитет Украины после контрнаступления

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока невозможно сказать, удастся ли Украине полностью восстановить суверенитет после предстоящего контрнаступления.

Об этом глава государства рассказал в интервью общественным вещателям-членам Eurovision News, в частности BBC.

Зеленский не ответил на вопрос о том, считает ли слишком высокими ожидания от украинского контрнаступления.

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"У меня подход очень простой. Мы будем делать все, чтобы враг побежал. А куда он добежит, честно говоря, я думаю, зависит от нашего духа. Чем мощнее мы будем в контрнаступлении, тем дальше они будут бежать куда-то к себе. Я думаю, это самое главное", – сказал президент.

Восстановится ли суверенитет после контрнаступления

Он добавил – невозможно сказать, куда конкретно дойдут украинские войска во время наступления. Есть много разных шагов, однако Зеленский полагает, что удастся добиться "соответствующего результата".

"Сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу, потому что это война", – отметил глава государства.

Замороженный конфликт

Он также уточнил, что под "соответствующими результатами" подразумевается продвижение на фронте и "нет — замороженному конфликту". Зеленский отметил, что такая "заморозка" выгодна для России и некоторых других государств.

"Мы это уже проходили. Мы знаем, что это будет просто некий отдых для Российской Федерации, чтобы подготовить свою армию, которая была разбита на нашей земле, чтобы их восстановить, чтобы найти возможности мотивировать их", — пояснил президент.

Напомним, накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ограничится одним контрнаступлением. Если не удастся сразу же освободить все территории, армия будет готовиться к следующей операции.

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