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Зеленский ответил, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении-2023

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Зеленский ответил, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении-2023

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

По мнению главы государства, украинских военных ждет больше успеха.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, возможен ли в 2023 году большой прорыв в контрнаступлении ВСУ.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

Так, отвечая на вопрос о том, возможен ли в этом году большой прорыв в контрнаступлении украинских военных, Зеленский сказал: "Думаю, на самом деле никто не знает".

"Но я думаю, что у нас будет больше успеха", – добавил президент, отметив достижение украинских войск на востоке государства.

К слову, по мнению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, "уйдет очень много времени" на то, чтобы освободить всю территорию Украины от российских оккупантов.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, украинские войска и не должны были стремительно прорвать и пройти российские оборонные редуты, несмотря на ожидания многих партнеров на Западе.

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Дата публикации
Просмотры
1112
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