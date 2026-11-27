Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, знает ли он, кто такой «Вова» на записях в рамках дела Миндичгейт. По его словам, антикоррупционные органы не имеют к нему вопросов.

В интервью BBC журналист спросил Зеленского, знает ли он подробности этого дела.

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«Мои коллеги попросили меня задать вам вопрос, ведь есть один вопрос о Династии, который ни один украинский журналист не смог вам задать. На записях упоминается некий „Вова“. Меня просили спросить вас: знаете ли вы, кто такой „Вова“?» — спросил журналист.

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«Вы можете спросить антикоррупционные институты. Они публично сказали, что у меня нет вопросов. Думаю, это и есть ответ», — ответил глава государства.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что НАБУ и САП являются независимыми органами, поэтому он не может вмешиваться в их работу. Президент заверил, что поддерживает антикоррупционные учреждения и общается с их представителями.

Дело Тимура Миндича — что известно

10 ноября 2025 года НАБУ сообщило, что совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой проводит операцию «Мидас» — масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики, к которой были привлечены все детективы НАБУ.

По данным следователей, у государства могли украсть около 100 миллионов долларов. Часть этих денег, по данным НАБУ, еще и переправляли в Россию.

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По словам прокурора САП, Тимур Миндич, «пользуясь дружескими связями с президентом, а также значительным влиянием в государстве», решил незаконно обогатиться путем откатов и отмывания денег в разных сферах.

В ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Миндича и Цукермана, фигурирующих в деле об «откатах» в «Энергоатоме». Оба фигуранта, имеющих гражданство Израиля, находятся за рубежом: Миндич выехал в Польшу перед обысками как многодетный отец, а Цукерман покинул Украину по иностранному паспорту.

В январе 2026 года НАБУ и САП направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича и Цукермана, подозреваемых по коррупционному делу «Мидас».

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