Зеленский ожидает, что Рада ратифицирует соглашение о ископаемых без проблем

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует заключенное с США соглашение, а если кто-то из народных депутатов за него не будет голосовать, это будет их проблемой.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

«Сегодня с утра представитель депутатского корпуса спрашивал меня, что я считаю. Я считаю, что этот вопрос сегодня очень важен. Все, что можно было сделать по соглашению, я думаю, сделано чиновниками и юристами обеих стран очень профессионально. Если кто-нибудь из парламентариев не будет голосовать, я считаю, что это будет проблемой исключительно этих людей, которые не хотят это поддерживать. Но я надеюсь, что соглашение будет ратифицировано», — сказал Зеленский.

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Напомним, Украина и США 30 апреля подписали соглашение об экономическом партнерстве и создании Инвестиционного фонда восстановления.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, документ, среди прочего, предусматривает, что полная собственность и контроль остаются за Украиной, фонд создается 50/50, никаких долговых обязательств Украины перед США, соглашение не станет препятствием для вступления Украины в Евросоюз, а фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что это соглашение четко сигнализирует России, что администрация президента Дональда Трампа настроена на мирный процесс, сосредоточенный на свободной, суверенной и преуспевающей Украине в долгосрочной перспективе.