Зеленский ожидает сигналов о переговорах между США и РФ

Сегодня президент встретится с главой СНБО и заслушает отчет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня, 20 декабря, доложит президенту Владимиру Зеленскому о диалоге с США.

Об этом заявил глава государства, передает «Новости Live».

Кроме того, он заявил, что США планируют отдельные встречи с Россией и предложили формат переговоров с участием Украины, США, России и, вероятно, Европы.

«Дальнейшие шаги зависят от результатов уже проведенных контактов между Украиной и США», — уточнил он.

Зеленский также отметил, что решения, принятые на этой неделе в Европе, уже влияют и на мирные переговоры. Речь идет о 90 млрд евро помощи Украине, связанной с замороженными российскими активами. Это беспрецедентный шаг, усиливающий позиции Украины на переговорах.

Ранее президент заявил, что европейская помощь Украине оказывает прямое влияние на фронт, экономику и мораль военных.

«Благодаря этому у нас появились дополнительные козыри. Россия надеялась, что мы, по крайней мере, финансово, будем слабыми. Это, конечно, влияет на дух и мораль солдата, который не уверен, хватит ли завтра дронов, не будет ли проблем с патронами или всего будет вдоволь», — отметил глава государства.

