- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский ожидает сигналов о переговорах между США и РФ
Сегодня президент встретится с главой СНБО и заслушает отчет.
Секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня, 20 декабря, доложит президенту Владимиру Зеленскому о диалоге с США.
Об этом заявил глава государства, передает «Новости Live».
Кроме того, он заявил, что США планируют отдельные встречи с Россией и предложили формат переговоров с участием Украины, США, России и, вероятно, Европы.
«Дальнейшие шаги зависят от результатов уже проведенных контактов между Украиной и США», — уточнил он.
Зеленский также отметил, что решения, принятые на этой неделе в Европе, уже влияют и на мирные переговоры. Речь идет о 90 млрд евро помощи Украине, связанной с замороженными российскими активами. Это беспрецедентный шаг, усиливающий позиции Украины на переговорах.
Ранее президент заявил, что европейская помощь Украине оказывает прямое влияние на фронт, экономику и мораль военных.
«Благодаря этому у нас появились дополнительные козыри. Россия надеялась, что мы, по крайней мере, финансово, будем слабыми. Это, конечно, влияет на дух и мораль солдата, который не уверен, хватит ли завтра дронов, не будет ли проблем с патронами или всего будет вдоволь», — отметил глава государства.