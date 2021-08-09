Зеленский ознакомился с ситуацией по безопасности на острове Змеиный, где установлены новые средства слежения

Зеленский ознакомился с ситуацией по безопасности на острове Змеиный, где установлены новые средства слежения

На острове Змеиный установлено оборудование контроля за надводными и подводными целями, полученное от иностранных партнеров.

Во время рабочей поездки в Николаевскую и Одесскую области президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и всех видов и родов войск (сил).

Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба президента.

"Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиления охраны и обороны острова Змеиный. Украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров", — говорится в сообщении .

Владимир Зеленский отметил важность проведения подобных учений, которые происходят на очень высоком уровне.

"Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне они здесь никогда не были. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся", — отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина имеет мощную армию, которая готова защищать нашу страну, нашу государственность и суверенитет в каждой части независимой украинской земли.

Следует отметить, что на острове Змеиный установлено оборудование контроля за надводными и подводными целями, полученное от иностранных партнеров.

С учетом присутствия военных сил и средств РФ, которые нарастают, в Черноморском регионе и на оккупированной территории Крыма, а также для недопущения возможных провокаций со стороны страны агрессора, Главное управление разведки Минобороны Украины провело учения по проверке боеготовности разведывательных сил и средств в районе острова Змеиный к выполнению задач по назначению, сообщила пресс- служба ГУР МО Украины.

"Во время мероприятия отработаны комплекс практических вопросов. В частности, с личным составом проведены занятия по подводному минированию, проверена готовность расчетов ПЗРК к выявлению и распознавания воздушных целей. Также разведчики выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия. Кроме того, сообщается, что на острове установлено оборудование контроля за надводными и подводными целями, полученное от иностранных партнеров ", — отметили там.

Напомним:

Стало известно, что немецкий канцлер Ангела Меркель приедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в этом месяце. Предварительной датой визита Меркель называют 22 августа.

на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в этом месяце. Предварительной датой визита Меркель называют 22 августа. Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом, которая состоится в Вашингтоне 30 августа, будут обсуждаться три блока вопросов.

Новости Украины: Дмитрий Кулеба Андрей Ермак подготовили визит Владимира Зеленского в США

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