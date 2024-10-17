Зеленский озвучил, что будет в случае неподдержки партнерами Плана победы

Если план не найдет поддержки со стороны партнеров, "это будет такая привилегия от мира для России", отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил – если партнеры государства не поддержат План победы, "нам будет очень сложно".

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

"Прежде всего, План победы – это документ, который усиливает Украину, дает возможность Украине быть сильной, и это не только поле боя", – отметил президент.

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Он уточнил, что, среди прочего, речь идет и об усилении бойцов, и о приглашении государства в НАТО.

"Что будет, если наши партнеры не предоставят нам пункты, или не поддержат План? В Плане есть и оружие, и усиление, invitation (приглашение в НАТО – ред.), также есть экономическое усиление. И если не дадут – нам будет очень сложно. И это будет такая привилегия от мира для России. Слабость Украины – это сила для России. Думаю, это будет большой ошибкой", – подчеркнул Зеленский.

"Например, пакет сдерживания, пакет дальнобойного оружия – мы можем иметь все это превентивно. То есть, это еще не членство в НАТО, это invitation, но это признак, что мы там будем, что Украина не наедине. А также – с оружием, с пакетом ракет. Перед тем, как применять этот пакет, всегда есть возможность дать сигнал, что давайте остановим войну. Если вы не хотите ее останавливать, значит, у нас есть сила, которой мы способны вас остановить", – рассказал президент.

Напомним, 16 октября Зеленский представил План победы из пяти пунктов и трех тайных приложений. Среди пунктов – геополитический, два военных, экономический и безопасность.

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