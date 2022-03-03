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Зеленский озвучил главный месседж Путину и российским оккупантам

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Зеленский озвучил главный месседж Путину и российским оккупантам

Украина стремится к миру и готова к дипломатическим переговорам.

Украина стремится к миру и готова к дипломатическим переговорам ради этого.

Об этом на пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я неоднократно говорил, что мы готовы к этому, мы хотим мира. Не надо просто с нами разговаривать как со страной другого сорта, другого вида, другой планеты. Если мы говорим по-человечески, на равных, мы поднимем все вопросы, все те вопросы об опасности или как они хотят их назвать, и решим все эти вопросы. Вот мой главный месседж", — отметил президент.

Напомним, сегодня, 3 марта, украинская делегация вылетела на второй раунд переговоров с Российской Федерацией.

Призывайте родственников в России выходить на антивоенные протесты

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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