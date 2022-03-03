Зеленский озвучил главный месседж Путину и российским оккупантам

Украина стремится к миру и готова к дипломатическим переговорам.

Украина стремится к миру и готова к дипломатическим переговорам ради этого.

Об этом на пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я неоднократно говорил, что мы готовы к этому, мы хотим мира. Не надо просто с нами разговаривать как со страной другого сорта, другого вида, другой планеты. Если мы говорим по-человечески, на равных, мы поднимем все вопросы, все те вопросы об опасности или как они хотят их назвать, и решим все эти вопросы. Вот мой главный месседж", — отметил президент.

Напомним, сегодня, 3 марта, украинская делегация вылетела на второй раунд переговоров с Российской Федерацией.