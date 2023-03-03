Зеленский озвучил потребности Украины в оружии: "Больше нет тайн"

В частности, президент заявил о дефиците с танками и самолетами.

Чтобы выгнать оккупантов из Украины, государству необходимы сейчас дополнительные артиллерия, снаряды и новые самолеты, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом глава государства сообщил на совместной с президентом Латвии Эгилсом Левитсом пресс-конференции 3 марта.

Зеленский подчеркнул, что для помощи Украине другие государства могут публично поддерживать поставки того или иного оружия для ВСУ.

"Больше никаких секретов нет, какое у нас оружие. Больше нет тайн, что там есть у России. Всем понятно, что там не такая мощная армия, просто очень много людей, которых совершенно не жалко тому руководству", – сказал президент.

Он отметил, что приоритетом для украинской армии на сегодняшний день является артиллерия, амуниция и большое количество снарядов. Зеленский отметил, что перечисленное им вооружение нужно, чтобы остановить Россию и выгнать врага с украинской территории, а не стрелять по территории агрессора.

"Дефицит – с самолетами, (надо – ред.) начать тренировочные миссии. Мы имеем поддержку со стороны Британии и Польши. Сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии и Литвы и Эстонии могут нам помочь в соответствующих тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить, что-то там обещать, а просто учить наших ребят и передавать самолеты", – рассказал украинский президент.

Он также отметил начало работы танковой коалиции для Украины. Бойцы уже учатся на соответствующих машинах, однако в танках есть дефицит. Так что, как подчеркнул глава государства, эти постоянные дефициты и нужно закрывать.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Запад передаст Украине несколько типов современных истребителей. Один из них станет основным самолетом для ВСУ.

Как пояснил главный консультант главнокомандующего ВСУ генерал-майор Виктор Назаров, контрнаступление начнется тогда, когда в Украину поступят обещанные танки, будут обучены военные, поступят достаточно боеприпасов и когда будет решен вопрос логистики.

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