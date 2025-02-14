Зеленский озвучил, признает ли Украина оккупированные территории российскими

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство никогда юридически не признает оккупированные врагом территории российскими.

Об этом глава государства заявил в Мюнхене, куда прибыл на конференцию по безопасности.

"Юридически мы никогда не признаем эти территории русскими или не русскими и еще какими-то — на сегодняшний день мы говорим о враге России, — так я просто говорю, что это украинские территории. И это точно красная линия, потому что это Конституция Украины, это наш суверенитет. Это может решить только народ Украины и никто другой", — подчеркнул президент.

Напомним, спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Украине вряд ли удастся отвоевать границы по состоянию на 2014 год, и что потерю оккупированных территорий зафиксируют в специальном соглашении.